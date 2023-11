Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) de Porto Alegre e do 4º Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) da Serra mantêm, nesta setxa-feira (10), o cerco policial em busca dos suspeitos de sequestrar e manter em cativeiro um adolescente de 14 anos em Caxias do Sul. As equipes estão na mata às margens da RS-453, a Rota do Sol, na comunidade de São Brás, onde o menino foi mantido depois de ser levado pelos criminosos na manhã de quinta-feira (9). O comandante do Batalhão de Choque, major Diego Soccol, pede à população que quem tiver informações ou avistar movimentação suspeita pode ir pessoalmente até os policiais ou ligar para o 190.