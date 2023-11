Um ciclista morreu em acidente no final da tarde desta quarta-feira (8) em Fagundes Varela. Ele foi identificado como Cláudio Dias de Oliveira, 50 anos. De acordo com a Brigada Militar (BM), a ocorrência foi registrada às 17h30min na estrada da comunidade São Judas Tadeu, antes do trevo de acesso a Nova Prata. Oliveira era servidor da prefeitura da cidade, onde atuava há 12 anos como Nutricionista.