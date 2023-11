Daniel Correa Rodrigues, 39 anos, foi condenado a 14 anos de prisão pela morte de Monica Carina da Silva, então com 43, conforme decisão do Tribunal do Júri de Caxias do Sul nesta terça-feira (14). De acordo com a denúncia do Ministério Público (MP), a moradora do bairro Jardelino Ramos foi assassinada com dois tiros na cabeça dentro da própria casa, na Rua Assis Brasil, no dia 19 de março. O réu foi condenado por feminicídio, cometido por motivo fútil e caracterizado por violência doméstica e familiar. Ele e a vítima viviam em união estável.