Pelo menos dois grandes deslizamentos e outros menores foram registrados na manhã desta quarta-feira (1º) na RS-431, no distrito de Faria Lemos, interior de Bento Gonçalves. Casas e empreendimentos foram atingidos. Bombeiros, Brigada Militar e Guarda Municipal trabalham no resgate das pessoas que estão sendo levadas para o salão da comunidade apenas com os pertences pessoais.