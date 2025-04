Com foco especial nas crianças, Caxias do Sul faz Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado

Este sábado (26) é Dia D para vacinação contra a gripe em Caxias do Sul, que soma, até agora, em torno de 20 mil imunizados — 10,3% do público-alvo . O palco principal é a Praça Dante Alighieri, das 9h às 16h, mas a ação se estende a 13 unidades básicas de saúde (UBSs), entre 8h e 17h (veja lista abaixo).

— Até o momento vacinamos uma média de 20 mil pessoas . Observamos uma grande adesão dos idosos, que têm procurado as unidades, feito suas vacinas. Mas reforçamos aos pais e responsáveis, que durante a semana trabalham: esse sábado é o momento de levar a criança para ser vacinada contra a gripe antes do inverno para que não tenha complicações, afastamento da escola e até internações — alerta Magda Beatris Teles, diretora-técnica da Vigilância Epidemiológica da SMS.

Com a chegada de mais doses ao município, foi ampliada nesta semana a disponibilidade para todos os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A liberação à comunidade em geral depende do avanço da campanha na cidade — que pretende imunizar 90% do público-alvo — e de autorização do governo federal.