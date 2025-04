Com imunização de gestante, Caxias do Sul abre campanha de vacinação contra a gripe

— É importante para mim porque faço parte do grupo de risco. Mas me vacino todo ano , tanto eu quanto minha filha de oito anos, a Valentina — garante.

Além das gestantes , outros três grupos prioritários podem buscar a proteção contra a gripe em 20 UBSs do município (veja lista abaixo). São eles: crianças de seis meses a cinco anos, 11 meses e 29 dias; pessoas com 60 anos ou mais; e puérperas, que são mulheres de 45 dias pós-parto .

Uma das primeiras vacinadas contra a gripe em Caxias foi Betina Jacobi Polly, de quatro anos. Ela ficou um pouco receosa no começo, mas ganhou coragem com o apoio da mãe, Josiane Jacobi dos Santos, 36, e da mascote Maria Gotinha. No fim, nem doeu, disse a menina. São em torno de 46 mil crianças na faixa etária dela que precisam ser imunizadas no município.