Ex-presidente da Mauritânia Aziz condenado em apelação a 15 anos de prisão por enriquecimento ilícito

Aziz, que foi condenado a cinco anos de prisão em dezembro de 2023, compareceu em apelação desde 13 de novembro de 2024, junto com uma dúzia de altos funcionários e associados, incluindo dois ex-primeiros-ministros, ex-ministros e empresários, sob acusações de "enriquecimento ilícito", "tráfico de influência" e "lavagem de dinheiro".

Com esta sentença de apelação muito mais dura do que a proferida em primeira instância, Aziz - detido desde 24 de janeiro de 2023, depois de passar vários meses na prisão em 2021 - continua sua queda em desgraça sob o mandato de seu sucessor, Mohamed Ould Cheikh El Ghazuani, que no passado foi um de seus aliados mais leais.