Executivo encaminha à Câmara de Caxias projetos para flexibilizar cobranças de ITBI e IPTU

O primeiro prevê a redução do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) de 2% para 1% para quem procurar o município com o objetivo de regularizar os chamados contratos de gaveta. Trata-se de um acordo informal firmado entre as partes na negociação de um imóvel, sem o registro da transferência em cartório e, portanto, sem o recolhimento do tributo e outros custos.