Prefeitura de Caxias abre licitação para recuperar estradas afetadas pela chuva de maio do ano passado

A prefeitura de Caxias do Sul abriu, nesta quinta-feira (27), uma licitação para empresas interessadas em recuperar estradas e infraestruturas afetadas pela chuva de maio do ano passado . O recurso de R$ 2,1 milhões para as manutenções foi enviado pela União.

De acordo com a prefeitura, as intervenções serão concentradas especialmente em estradas do interior do município, abrangendo regiões como Fazenda Souza, Vila Oliva, Santa Lúcia do Piaí, Vila Cristina e Forqueta. Os trabalhos incluem a recuperação, repavimentação, consertos, correções e reforço estrutural para evitar novos danos.