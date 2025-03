Doze pré-candidatas buscam entidades para concluir inscrição no concurso de rainha e princesas da Festa da Uva 2026

Na edição anterior, 15 candidatas se apresentaram aos jurados. Porthus Junior / Agencia RBS

O concurso que vai escolher rainha e princesas da Festa da Uva tem um grupo de pré-candidatas definidas. Aberto no dia 13 de março, o processo de inscrição recebeu a manifestação de interesse de dez candidatas acompanhadas de suas entidades.

A Comissão Social da 35ª Festa Nacional da Uva ainda não divulga o nome das interessadas e quem as representará porque ainda aguarda que as inscrições sejam formalizadas no Centro de Eventos do Parque Mário Bernardino Ramos.

De acordo com a diretora da Comissão Social, Ana Paula Viezzer, outras 12 interessadas preencheram a pré-inscrição sem apontar uma entidade. Agora, a organização tentar aproximar as candidatas de quem as representará:

— Esse ano a procura realmente iniciou mais cedo do que nas edições anteriores, demonstra que a festa está enraizada. Dessas que ainda não possuem representantes, vamos tentar fazer um link com entidades que possam representá-las. Se fecharmos em 15 candidatadas como no ano passado já ficaremos bem felizes.

As interessadas devem, entre outros requisitos, ser solteira, ter, no mínimo, 18 anos de idade, residir em Caxias do Sul há pelo menos três anos e não ter concorrido em edições anteriores. O número máximo de candidatas é limitado a 24.

As jovens devem preencher a ficha de inscrição disponível no site da Festa Nacional da Uva. No link também está disponível o regulamento completo do concurso. As postulantes que não têm entidade podem preencher a chamada ficha de pré-inscrição.

Mais informações devem ser requisitadas por e-mail para concurso@festadauva.com.br ou pelo WhatsApp: (54) 99168.8237.