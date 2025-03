Centro de Informações ao Imigrante de Caxias do Sul contabiliza 37,5 mil atendimentos nos últimos quatro anos

Uma servidora e duas estagiárias atuam no CIAI. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Destino de pessoas que, ao longo da história, deixam os países de origem para viver no Brasil, Caxias do Sul conta com o Centro de Informações ao Imigrante (CIAI). Inaugurado em 9 de março de 2020, completou cinco anos em 2025 e soma 37.557 atendimentos — não foram contabilizados os números do primeiro ano.

O CIAI integra a Coordenadoria de Promoção de Igualdade Étnico-Racial, braço da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social. Atualmente, o Centro está no terceiro andar da prefeitura e conta com uma servidora pública e duas estagiárias no atendimento. São oferecidos autorizações de residências, renovação da Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), segunda via de documentos, solicitações e renovações de refúgio, agendamentos na Polícia Federal, entre outros.

Os dados do CIAI apontam que até dezembro de 2024, pessoas de 56 países haviam sido atendidas. Conforme o titular da Segurança Pública, Paulo Roberto Rosa da Silva, inicialmente o fluxo migratório era maior entre haitianos e senegaleses, e agora é maior entre venezuelanos.

Ainda de acordo com os dados de 2024, o CIAI mapeou 2.644 pessoas relacionadas à regularização migratória, sendo 1.913 residentes em Caxias do Sul e os outros em municípios da Serra. O ano passado, inclusive, foi de recorde, com mais de 16 mil atendimentos, sendo 6.621 de forma presencial, 3.482 em orientações feitas via WhatsApp e telefone, e outros 3.482 agendamentos junto à Polícia Federal.

— O nosso atendimento, em um primeiro momento, é para regularizar a pessoa, porque no momento em que ela se regulariza, passa a ter direito também ao cartão do SUS (por exemplo). Os outros passos são em outras entidades — diz o titular da Segurança Pública.

Além disso, ao longo dos anos, o Centro de Informações ao Imigrante realizou mutirões em Caxias do Sul e prestou atendimentos em outras cidades, como Serafina Corrêa e Vacaria.

O CIAI possui uma integração com o Centro de Atendimento ao Migrante (CAM), que no ano passado realizou 65.996 atendimentos em toda a região. Inclusive, em 2020, o CAM, disponibilizou aos servidores um curso de capacitação em regularização migratória e atendimento assistencial à imigrantes.

Auxílio nas eleições

Em março de 2024, a prefeitura prestou apoio para que a comunidade senegalesa em Caxias do Sul pudesse participar das eleições legislativas no país africano. Na ocasião, 76 pessoas votaram.

No ano passado, o CIAI também acompanhou de perto um protesto feito por venezuelanos contra o governo de Nicolás Maduro no Monumento Nacional ao Imigrante. Na ocasião, os migrantes pediam melhores condições para o país sul-americano, com uma mudança no governo e a restauração da democracia no país.

Selo da ONU

Caxias do Sul conquistou, em 2024, o selo MigraCidades, pela Agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Esse foi o quinto ano consecutivo conseguindo o feito.

O MigraCidades leva em conta 10 dimensões de governança migratória: estrutura institucional de governança e estratégia local; capacitação de servidores públicos e sensibilização sobre direitos dos migrantes; participação social e cultura dos migrantes; transparência e acesso à informação para migrantes; parcerias institucionais; acesso à saúde; acesso e integração à educação; acesso à assistência social; acesso ao mercado de trabalho e acesso à justiça e a serviços de proteção.

Atendimentos do CIAI

Os atendimentos do Centro de Informações ao Imigrante ocorrem de segunda a sexta-feira das 10h às 16h de forma presencial, no terceiro andar da prefeitura. Além disso, as orientações e informações podem ser feitas pelo WhatsApp (54) 98421-0138 das 8h às 17h, também de segunda a sexta.

Confira os números ao longo dos anos: