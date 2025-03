Caxias do Sul registrou mais de 7 mil migrantes com emprego formal em 2024 

O leitor já deve ter percebido a grande presença de falantes de língua espanhola em Caxias do Sul . Eu, sempre que ouço alguém falando em espanhol no mercado ou em um restaurante, por exemplo, pergunto: de onde você é? E a resposta, na maioria das vezes, é "Venezuela".

Os números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) reforçam a pesquisa informal que realizo no meu dia a dia: em 2024, 5.486 venezuelanos estavam empregados com carteira assinada em Caxias — 2,3 mil a mais do que em 2023 e 3.492 a mais do que em 2022.