Criado por uma congregação italiana que chegou ao Brasil no início do século passado com a missão de atender os imigrantes europeus, o Centro de Atendimento ao Migrante (CAM), em Caxias do Sul, completa 40 anos neste mês. Atualmente, são milhares de atendimentos direcionados aos que desembarcam na Serra com o intuito de fazer da região o novo lar. Só neste ano, até o final de maio, foram 4.449 pessoas atendidas.