Na primeira semana de maio, Janaína dos Santos, 42 anos, visitava Caxias do Sul quando deslizamentos de terra na RS-122 impediram o retorno para São Leopoldo, sua cidade natal. Quando pôde voltar e ver as condições da casa própria, atingida pela enchente, Janaína não acreditou. O salão de beleza, recém reformado no primeiro pavimento, foi destruído.