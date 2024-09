O Comitê Olímpico do Brasil (COB) assinou acordo de parceria com a Secretaria de Esportes do Ceará para utilização do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, como base oficial para treinamentos de atletas de alto rendimento no estado do Nordeste. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (26) durante a cerimônia de abertura da COB Expo 2024, em São Paulo.