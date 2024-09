Conselho de Ética do COB questiona parecer da candidatura de Paulo Wanderley à presidência

A eleição para a presidência do Comitê Olímpico do Brasil (COB), agendada para 3 de outubro, pode sofrer uma reviravolta. Depois de a Atletas pelo Brasil, organização sem fins lucrativos que trabalha pela melhoria da legislação e de políticas públicas esportivas no Brasil questionar a candidatura do presidente Paulo Wanderley, que estaria concorrendo ao terceiro mandato, o que é proibido pelo estatuto, o Conselho de Ética da entidade enviou um ofício nesta sexta-feira (20) questionando o parecer favorável ao atual mandatário.