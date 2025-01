Com estimativa de atrair 30 mil pessoas, 14ª Mostra Flores já conta com 100% dos espaços comercializados

Com 100% dos espaços comercializados, a 14ª Mostra Flores, nos Pavilhões do Parque da Vindima, em Flores da Cunha, reunirá mais de 60 expositores multissetoriais. A feira, que ocorre de 1º a 16 de março, das 10h às 19h, contará com preços e produtos de fábrica . A estimativa é atrair mais de 30 mil pessoas, com uma programação que engloba gastronomia típica, exposição agrícola, shows musicais, espetáculo teatral e artesanato local. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Presente no calendário de eventos regional e estadual, a feira teve sua última edição realizada em 2023. Neste ano, dentre as novidades está o Pavilhão da Agroindústria, que contará com diversas agroindústrias da região para a comercialização de produtos típicos, e da Arena Multishow, um espaço destinado para que as marcas presentes possam apresentar e divulgar seus produtos. Além disso, no local serão realizados acústicos e painéis temáticos. Outra novidade também é a cúpula geodésica, na qual a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação passará informações sobre os roteiros turísticos de Flores da Cunha.