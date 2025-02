Morre no hospital vítima de acidente entre carro e ônibus na BR-116, em Caxias do Sul

Bruna Machado de Mello , 34 anos, vítima de acidente entre veículo de passeio e um ônibus, quarta-feira (19), na BR-116, em Caxias do Sul, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta sexta-feira (21), no Hospital Pompéia, onde estava internada.

Bruna estava em um veículo modelo Renault Kwid que colidiu com um ônibus da Visate, no km 138 da rodovia federal, pouco antes das 6h de quarta. O acidente ocorreu na ligação com São Marcos, próximo do acesso ao loteamento Santa Rita.