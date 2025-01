Programação de Verão de Antônio Prado começa neste domingo

A programação contará com diversos eventos culturais. Secretaria do Turismo / Divulgação

Antônio Prado, por meio da Secretaria do Turismo, promove uma série de atividades para celebrar o Verão 2025. O evento faz parte da comemoração do aniversário de 126 anos do município e também das celebrações dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. A programação, que ocorre de domingo (2) a 30 de março, contará com eventos culturais, shows, filós, caminhadas em pontos turísticos, exibições de filmes ao ar livre, missa em italiano, encontros de carros antigos, eventos esportivos e religiosos, festas tradicionais e momentos de lazer para toda a família.

A abertura oficial será às 17h de domingo (2), com show de Claus e Vanessa na Praça Garibaldi. Entre as atrações, de 24 a 28 de fevereiro, ocorrerá a Settimana in Cantina, uma experiência promovida pela Vinícola Zanella, que promete uma vivência na rotina diária de uma vinícola, proporcionando ao participante a elaboração do seu próprio vinho. A ação envolverá a colheita da uva, a vinificação, cursos e palestras, degustação, abertura de barricadas, desengace, pigeage, aclimatização, além de café da manhã, almoço, jantar e filó.

No dia 21 de fevereiro, a La Polentina, promovida pelo Círculo Vicentino de Antônio Prado, apresenta a polenta como carro chefe do evento, sendo servida em diversas versões: mole com molhos, frita, brustolada e com inovações: pizza de polenta, pastel de polenta, polentas recheadas e sobremesas à base de polenta. Além da polenta, serão servidos diversos complementos como carnes, queijos e outras delícias numa mesa farta, típica italiana. Os ingressos podem ser comprados com antecedência pelo telefone (54)99197-9238.

Já no dia 22 de fevereiro ocorrerá o Vino In Piazza, evento promovido pela Associação de Enoturismo e Vitivinicultura dos Vales (Assenoviti) e pela prefeitura de Antônio Prado, que apresenta 11 municípios da região Noroeste da Serra Gaúcha expondo seus produtos em uma grande festa. O evento ao ar livre contará com degustação de produtos de cada vinícola participante, apresentações artísticas, gastronomia e produtos artesanais.

As festividades do aniversário de 126 anos de Antônio Prado têm início no dia 9 de fevereiro, a partir das 15h, em frente à prefeitura. A programação promovida pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, contará com brinquedos infláveis, pintura facial e show com o Trio Estampa Serrana. Às 16h, é a vez da Festa do Rock com a Banda Dr. Fox, e às 17h, show com o Portal da Serra.

No dia do aniversário do município, dia 11 de fevereiro, às 10h, ocorre a Messa in Italiano, na Gruta Natural, próxima ao centro. Desde a década de 1930, a gruta abriga a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira do Município. As comemorações continuam com a Festa do Rock com a Banda Residente Ivo, às 16h, e show com o grupo Estampa Serrana, a partir das 17h, na Praça Garibaldi.

Confira a programação completa:

2 de fevereiro (domingo)

Abertura Oficial do Verão em Antônio Prado

Horário: 17h

17h Local: Praça Garibaldi

Praça Garibaldi Realização: Secretaria do Turismo

8 de fevereiro (sábado)

Atoleiro Fest

Horário: 9h às 20h

9h às 20h Local: Capela São Roque

Capela São Roque Realização: Os Guris da Nona

Caminhada no Entardecer: da Praça Garibaldi até o Parque Colonial Moinho Guinzelli com Happy Hour no local

Horário: 14h30min

14h30min Local de saída: Praça Garibaldi

Praça Garibaldi Realização: Secretaria do Turismo, com apoio do Pé na Trilha

9 de fevereiro (domingo)

Pisa de Uva

Horário: 10h

10h Local: Casa Olivo Garden

Casa Olivo Garden Realização: Casa Olivo Garden

Comemorações do Aniversário do Município

Horário: 15h

15h Local: Praça Garibaldi

Praça Garibaldi Realização: Secretaria de Educação

11 de fevereiro (terça-feira)

Missa em italiano

Horário: 10h

10h Local : Gruta Natural

: Gruta Natural Realização: Igreja Matriz

Mateada com o grupo Trio Estampa Serrana

*Será fornecido erva e água quente*

Horário: 15h

15h Local: Praça Garibaldi

Praça Garibaldi Realização: Secretaria de Educação/ Departamento de Cultura

15 de fevereiro (sábado)

Pisa de Uva

Horário: às 9h e às 16h

às 9h e às 16h Local: Casa Olivo Garden

Casa Olivo Garden Realização: Casa Olivo Garden

Sarau da Escola Núcleo

Horário: 20h

20h Local: Praça Garibaldi

Praça Garibaldi Realização: Secretaria do Turismo e Escola Núcleo

16 de fevereiro (domingo)

Domingueira em Santana

Horário: 16h

16h Local: Salão da Capela de Santana

Salão da Capela de Santana Realização: Secretaria do Turismo

21 de fevereiro (sexta-feira)

Cinema na Praça – Filme Até que a Música Pare

Horário: 20h

20h Local: Praça Garibaldi

Praça Garibaldi Realização: Secretaria do Turismo

23 de fevereiro (domingo)

II Tramonto na Linha 21 de Abril – com o show musical da banda 2 por litro e outras atrações

Horário: 16h

16h Local: Centro da Linha 21 de Abril

Centro da Linha 21 de Abril Realização: Secretaria do Turismo

De 24 até 28 de fevereiro (segunda a sexta-feira)

Settimana in Cantina

Local: Vinícola Zanella

Vinícola Zanella Realização: Vinícola Zanella

28 de fevereiro (sexta-feira) e 1º de março (sábado)

Carnaval de Salão

Horário: 23h30min

23h30min Local: Clube União

Clube União Realização: Clube União

2 de março

Carnaval de Salão Infantil

Horário: 17h30min

17h30min Local: Clube União

Clube União Realização: Clube União

8 de março

Enterro dos Ossos com o bloco da Ovelha e Galpão de pedra

Horário: 14h

14h Local: Galpão de Pedra

Galpão de Pedra Realização: Galpão de Pedra

Carnaval de Salão – Enterro dos Ossos

Horário: 23h30min

23h30min Local: Clube União

Clube União Realização: Clube União

9 de março (domingo)

Comemorações do Dia da Mulher

Horário: 16h

16h Local: Praça Garibaldi

Praça Garibaldi Realização: Secretarias da Assistência Social, Educação e Saúde

15 de março (sábado)

Sunset Casa Olivo

Horário: 17h

17h Local: Casa Olivo Garden

Casa Olivo Garden Realização: Casa Olivo Garden

16 de março (domingo)

Encontro de Carros Antigos

Horário: 8h

8h Local: Praça Garibaldi

Praça Garibaldi Realização: Volkswagen Group

Show da Banda Os Rebobinados

Horário: 14h30min

14h30min Local: Praça Garibaldi

Praça Garibaldi Realização: Secretaria do Turismo

21 de março (sexta-feira)

La Polentina – 2ª edição

Horário: 19h30min

19h30min Local: Sorvelândia

Sorvelândia Realização: Círculo Vicentino de Antônio Prado

23 de março (domingo)

Vino in Piazza

Horário: 15h

15h Local: Praça Garibaldi

Praça Garibaldi Realização: Assenoviti e Secretaria do Turismo

Nostro Filó

Horário: geralmente às 19h30min

geralmente às 19h30min Local: Centro de Eventos

Dias

Janeiro: 24 e 25

24 e 25 Fevereiro: 1º, 8, 14, 15, 20, 22 e 27

1º, 8, 14, 15, 20, 22 e 27 Março: 1º, 8, 9, 15, 22 e 29

Festa de Capelas

Horário: sempre às 12h

Datas