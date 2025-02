Carnaval e semifinal do Gauchão alteram o trânsito em Caxias do Sul neste fim de semana

Alterações para o jogo no Estádio Centenário começam às 7h Rodrigo Rossi / SMTTM / Divulgação

O fim de semana será movimentado em Caxias do Sul, e o trânsito da cidade sofrerá alterações em virtude de blocos de Carnaval e da partida do Caxias contra o Internacional.

No sábado (22), uma estrutura para shows será erguida em frente ao Bar do Luizinho, no bairro Santa Catarina. O trecho da Rua Jacob Luchese, entre as ruas Césare Cambruzzi e Alziro Zarur, terá bloqueio total a partir da meia-noite da madrugada desta sexta-feira (21) para sábado.

Ainda no sábado, ocorre a reinauguração da Cervejaria Imaculada. O evento conta com bloqueio total da Rua Dom Antônio Passaggi, a partir do meio-dia, no trecho entre as ruas Dom José Barea e Tronca.

Também no sábado, Caxias e Internacional se enfrentam no Estádio Centenário no primeiro jogo da semifinal do Gauchão 2025. O confronto tem o horário de início às 16h30min, mas bloqueios começam entre as 7h e o meio-dia. Confira as alterações:

R. Dom João Batista Scalabrini x R. Carlos Bianchini;

R. Dom João Batista Scalabrini x R. Cristóforo Randon;

R. Bento Gonçalves x R. Cristóforo Randon;

R. Bento Gonçalves x R. Thomas Beltrão de Queiroz;

R. Bento Gonçalves x R. Henrique Cia;

R. Bento Gonçalves x R. José do Patrocínio;

R. Thomas Beltrão de Queiroz x R. Carlos Bianchini;

R. Antônio Pierucini x R. Nico Pires;

R. Nico Pires x R. Augusto Picolli;

R. Antônio Pierucini x R. Índia Ceci;

R. Antônio Pierucini x R. Carlos Bianchini;

R. Carlos Bianchini x Marcos Martini;

R. Cremona x R. Auxiliadora;

R. Pinheiro Machado x R. Henrique Cia;

Av. Júlio de Castilhos x R. Coronel Pena de Moraes;

A Rua Thomas Beltrão de Queiroz, entre a rotatória da rua Bento Gonçalves e o trevo da rua Carlos Bianchini terá bloqueio viário a partir das 7h. Todos os bloqueios serão dissolvidos após o fim da partida, a partir das 19h30.

A agenda de Carnaval segue no domingo (23). A partir das 13h, tem evento na Cervejaria Selezione, com bloqueio total da Rua Pedro Tomasi entre as ruas Tronca e Dom José Barea. Mais tarde, a partir das 16h30min, acontece o Carnaval Desorkestra Montanhosa. A atividade vai contar com deslocamento dos foliões desde o Centro de Cultura Ordovás até o Bar Kerwald, através das ruas Fermino Minghelli e Santo Ceroni, com bloqueio total deste último quarteirão até as 22h.