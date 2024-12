A votação da Consulta Popular 2024 segue até sexta-feira (6), às 23h59min. A etapa final do processo participativo pretende definir as prioridades regionais a serem incluídas no Orçamento do Estado. Além do portal online, é possível votar também pelo WhatsApp (51) 3210-3260, para escolher as ações que decidirem ser mais importantes.

Neste ano, o governo estadual destinou R$ 60 milhões de reais à Consulta Popular, valor distribuído entre as 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento — Coredes. A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão — SPGG é a responsável pela execução da Consulta Popular, que em 2024 traz como tema a reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio.

