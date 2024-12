Diversão, lambidas e solidariedade: evento reúne mais de 150 cães da raça Golden Retriever em Caxias do Sul

Evento organizado por grupos de tutores reuniu cerca de 150 cães da raça Golden Retriever Andrei Andrade / Agência RBS

Apesar do frio que deu as caras em pleno mês de dezembro em Caxias do Sul, a terceira edição do Natal dos Golden reuniu cerca de 150 cães da raça Golden Retriever, em ação beneficente organizada por um grupo de "pais e mães" dos pets.

Conhecidos por serem dóceis e brincalhões, os mascotes parecem ter aproveitado a tarde tanto ou mais que suas famílias humanas, tendo à disposição diversos brinquedos, além, claro, da companhia de companheiros de raça.

- Fazia muito tempo que ela (a cadelinha Luna) não via outros cães iguais a ela. Normalmente nós passeamos com ela na rua, mas não é comum encontrarmos outros Golden pelo trajeto. Dá pra ver que ela está muito feliz, chega a estar cansada - comenta a tutora, Rosimeri Loro.

É claro que também teve quem aproveitou o dia para passear também com as suas crianças, como Janciele Fuentes, 38, tutora do Paçoca e mãe da Estela e da Sofia, de 5 e 7 anos. Enquanto as crianças se divertiam com o doguinho, a mãe contou que o pet está em treinamento para ser um cão terapêutico.

- Acho muito bonito o trabalho que é feito com os cães, de ajudar a leva rmais conforto para pessoas doentes em hospitais ou para idosos em lares de repouso. Por enquanto ele (Paçoca) ainda é muito novo, mas daqui um ano imagino que ele já esteja pronto para essa missão - comenta Janciele.

Evento deste ano teve parceria com a ONG Engenharia Solidária Andrei Andrade / Agência RBS

Por falar em terapia, foi para ter uma companhia no dia a dia que Marcela Modena, 43, adotou o golden Charlie, de três anos. Assim como os mais de 100 tutores que foram ao Parque da Festa da Uva neste domingo, ela não cansa de se surpreender com o companheirismo do filho canino:

- Eu escolhi ter um golden pela doçura que essa raça tem. São cães muito parceiros, que dão muita alegria a quem convive com eles. No momento da vida em que eu estava, um golden era a companhia ideal pra mim.