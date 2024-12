Casais mais jovens, bênção coletiva e tapete vermelho: como foi o casamento que oficializou a união de 72 casais em Caxias do Sul

Uma das cerimônias mais emocionantes foi vivida, de forma coletiva, por 72 casais neste sábado (7), na Vila Olímpica da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Eles participaram da 17ª edição do Casamento Comunitário, uma iniciativa de diferentes entidades que foi criada para que pessoas que vivem juntas possam oficializar a união sem custo.

A preparação para o evento começou cedo: todas as noivas foram recebidas por uma equipe de maquiadoras e cabeleireiras voluntárias. Os noivos, padrinhos e convidados chegaram prontos. Minutos antes de se acomodar para aguardar o início da cerimônia, a caixa Alice Quadros retocava a maquiagem. Natural de Alegrete e morando em Caxias há um ano, ela oficializou a união com o esposo Leonardo.

— Tô muito emocionada. É um dia muito especial para mim, estamos realizando um sonho do casal — resumiu ela.

Para a maioria dos inscritos, os trajes para o grande dia foram cedidos — o que exige uma dedicação dos organizadores. Os trabalhos iniciaram seis meses antes do dia do casamento.

— Começa com as inscrições, depois tem a prova das roupas, ajustes, reuniões. É muito amor envolvido, tenho todos esses casais no meu coração — conta a coordenadora do Casamento Comunitário, Rojane Branco.

Segundo ela, a edição deste ano mostrou uma mudança no perfil dos inscritos.

— Os casais estão mais jovens, com um futuro inteiro pela frente e querendo registrar essa união em um documento. Estou no meu terceiro casamento comunitário. Antes, eram pessoas mais idosas (que participavam), agora tem casais mais novos — observa Rojane.

Durante a cerimônia, a bênção foi conduzida pelo frei Jaime Bettega e pelo pastor Elizandro Sabino. De maneira coletiva, os casais receberam as orientações do tradicional protocolo: bênção dos padrinhos, trocaram palavras de carinho, alianças e o esperado beijo, um dos momentos mais emocionantes da celebração.

Em seguida, de forma individual, foram chamados para desfilarem por um tapete vermelho e confirmarem o desejo de celebrar a união estável com representantes de cartórios. Por fim, receberam a Certidão de Casamento. Tudo era registrado em fotos e vídeos.

Cláudia e Régis se conheceram pela internet. Porthus Junior / Agencia RBS

Estar com um vestido de noiva, segurar um buquê e trocar alianças com o companheiro era um desejo da recepcionista Cláudia Costa Rodrigues, 30 anos. Ela conheceu Régis pela internet há quatro anos.

— Estou muito feliz, o vestido é exatamente da forma como eu imaginei — conta ela.

A celebração da união será com a família:

— Vamos comemorar com uma janta com todo mundo reunido — afirma Régis.

Talita (E) e Nicole celebraram o amor e a diversidade. Porthus Junior / Agencia RBS

Diversidade

No evento, também teve celebração da união de pessoas do mesmo sexo. Dois anos após se conhecerem, a técnica de enfermagem Nicole Daros Ortiz, 24 anos, e a auxiliar de Nutrição Talita Daros Ortiz, 23, oficializariam a união.

Elas contaram que se inscreveram achando que seria uma cerimônia simples, mas se surpreenderam com tamanha dedicação de tantas pessoas para que o dia fosse inesquecível. E um detalhe: foram as primeiras inscritas nesta edição do casamento.

— Vejo que poucos casais LGBT sabem que podem participar do casamento comunitário. O que estamos fazendo hoje é mostrar que é um espaço que todos podem ocupar — descreve Talita.