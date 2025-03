Em homenagem ao Dia do Circo e Dia Mundial do Teatro, Cia Espicula estreia espetáculo em Caxias do Sul

Em homenagem ao Dia do Circo e Dia Mundial do Teatro, comemorado nesta quinta-feira (27), a Cia. Espicula apresenta o espetáculo Ripsódia, com duas sessões, em Caxias do Sul. As apresentações integram a programação da Maratona Sesc de Circo e ocorrerão para os alunos da Escola de Ensino Fundamental Presidente Castelo Branco.