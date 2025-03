Cachorro caramelo desaparece por dois dias e é resgatado de dentro de bueiro em Nova Prata 

Um cachorro caramelo foi resgatado na tarde desta quinta-feira (27) após ter ficado preso em um bueiro . O animal foi encontrado por moradores da Vila Lenzi, bairro de Nova Prata que fica próximo da empresa Vipal Borrachas. Eles acionaram os bombeiros voluntários da cidade para retirar o cão do espaço.

Conforme o bombeiro Paulo Ribeiro, a operação de resgate começou por volta das 14h. Na primeira tentativa de libertar o caramelo o bombeiro utilizou um pé de cabra. Contudo, as grades do bueiro estavam cimentadas .

Com isso, ele precisou retornar até a sede da corporação e buscar um desencarcerador. Com o equipamento foi possível cortar as grades e então resgatar o cachorro.