"Crescer sem ter a quem se espelhar, sabendo que é alguma coisa diferente, mas ainda não sabe o quê. E tu fica com aquele pensamento de 'vou crescer sozinho, porque eu sinto que a minha questão familiar é diferente. Então, vou crescer sozinho e morar sozinho, viver sozinho'. Tu vai crescendo com esse pensamento", relembra Cássio Motta, fotógrafo de Caxias do Sul que há seis anos divide o lar com o namorado Wéllington Damin.