Bloqueio em trecho da Avenida Júlio de Castilhos, em Caxias do Sul, seguirá até o dia 14

As obras de substituição do telhado no Colégio Madre Imilda seguirão impactando o trânsito na Avenida Júlio de Castilhos ao menos até o próximo sábado (14). Isso porque um trecho da via continuará bloqueado no sentido à BR-116, uma vez que parte da via está sendo ocupada por um guindaste móvel.