As obras de macrodrenagem para implantação de galeria na Avenida São Leopoldo, no cruzamento com a Perimetral Sul, em Caxias do Sul, vão impactar o trânsito na Zona Sul de Caxias a partir de segunda-feira (11). Já no início da próxima semana, uma galeria vai cruzar a rua pouco antes do Atacadão, em frente a uma garagem de carros, bloqueando o fluxo logo após a rotatória da São Leopoldo com a Perimetral.