Após quase dois meses, morreu no Hospital São Carlos, nesta sexta-feira (15), Ari Lussani, de 55 anos, vítima de atropelamento ocorrido no centro de Farroupilha. Ele foi atingido por um Chevrolet Vectra no cruzamento das ruas Marechal Floriano Peixoto com a da República no dia 16 de setembro.