Em ação contra a dengue, inseticida será aplicado em UBSs, escolas, aeroporto e outros prédios públicos de Caxias do Sul

Nos próximos dias, a secretaria municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul inicia uma nova estratégia de combate à dengue. A Vigilância Ambiental vai começar a aplicação de um inseticida de ação residual em prédios públicos. Chamada de BRI-Aedes (Borrifação Residual Intradomiciliar para o Controle de Aedes), a técnica consiste na aplicação do produto nas paredes internas ou nas paredes externas cobertas, sempre em imóveis com grande circulação de pessoas.