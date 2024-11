Até segunda-feira (18), a Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha (Efaserra) está com as inscrições abertas para Ensino Médio e Técnico em Agropecuária para o período letivo de 2025. Os estudantes também têm a oportunidade de participar de programas Jovem Aprendiz. Para realizar a inscrição, é necessário preencher o formulário que está disponível no site da Efaserra.