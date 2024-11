Perfil Notícia

Como a paixão de um morador pelo traje de Papai Noel virou uma lição de inclusão no Natal de Galópolis, em Caxias do Sul

Com síndrome de Down, Jonas Echer, 36 anos, adora representar o personagem nessa época do ano

29/11/2024 - 15h49min Atualizada em 29/11/2024 - 15h59min