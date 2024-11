Entre os dias 5 e 8 de dezembro, o Parque de Rodeios João Covolan Filho, no distrito de Criúva, em Caxias do Sul, será palco da oitava edição do Rodeio Crioulo Nacional de Criúva. O evento, organizado pelo CTG Pousada dos Tropeiros, celebra as tradições gaúchas com provas campeiras, concursos artísticos e shows.