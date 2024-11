O 14 de novembro é conhecido como o Dia Mundial do Diabetes, que busca a conscientização da população sobre prevenção e o acompanhamento da doença. Na Serra, ações durante todo este mês têm esse propósito (veja mais abaixo). De acordo com a secretaria Municipal da Saúde, atualmente são cerca de 20 mil pessoas atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com diabetes em Caxias do Sul.