Feriado de Finados: o que abre e fecha em Caxias neste sábado

Neste sábado (2), Dia de Finados, alguns supermercados de Caxias terão alterações nos horários de funcionamento. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Caxias do Sul (Sindilojas) e Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Caxias do Sul (Sindigêneros), o atendimento poderá ser feito com empregados, pois, segundo a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), o uso de mão de obra de funcionários é permitido, respeitando jornada máxima de 6h de trabalho.