A prefeitura de Monte Alegre dos Campos decretou nesta segunda-feira (29) estado de calamidade pública. O motivo do ato é o temporal que atingiu a cidade no último sábado (27). De acordo com o município, 38 casas ficaram destelhadas e duas foram destruídas. O prefeito Onilton João Capelini estima que o prejuízo está na faixa de R$ 500 mil.