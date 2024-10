As inscrições para os cursos da Escola Pública de Música de Farroupilha para 2025 estão abertas até 28 de outubro. Há vagas para os módulos de musicalização infantil, musicalização infanto-juvenil, musicalização adulta, extensão adulto e formação em música. O curso de formação musical contará com prova de seleção no dia 06 de novembro. Ao todo, são ofertadas 190 vagas.