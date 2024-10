A partir da próxima sexta-feira (11), a agência do Tudo Fácil de Caxias do Sul, que fica dentro do Bourbon Shopping, no bairro São Pelegrino, passará a realizar a solicitação e entrega da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). O serviço também será realizado nas outras cidades onde há unidades do Tudo Fácil: Porto Alegre, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas e Rio Grande.