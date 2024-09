A professora de Caxias do Sul, Cleci Piardi, 37 anos, se recupera em casa desde o dia 16 de agosto, após ter ficado internada no Hospital Pompéia por mais de um mês. No dia 8 de junho, ela sofreu um grave acidente de bicicleta quando se deslocava da cidade de Bom Jardim da Serra para a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina.