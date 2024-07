Professora de Caxias que sofreu acidente de bicicleta em SC é transferida para o Pompéia

A professora de Caxias do Sul, Cleci Piardi, 37 anos, que sofreu um grave acidente de bicicleta na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, no dia 8 de junho, foi transferida e chegou na madrugada desta quinta-feira (5) ao Hospital Pompéia. A remoção foi realizada por uma ambulância da Resgate Sul. Ela estava internada no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages (SC). A ambulância saiu do município catarinense por volta de 21h30min de quarta-feira (4) e chegou em Caxias por volta de 1h.