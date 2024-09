O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) de Caxias do Sul vai investigar a causa da morte de um homem no frigorífico JBS Alimentos, localizado no bairro Ana Rech, em Caxias do Sul. O caso aconteceu às 22h50min desta sexta-feira (13). A vítima foi identificada como Lizandro Alves de Souza, de 39 anos.