Escola de Caxias do Sul recebe projeto que trata de temas como bullying e acolhimento

O escritor Caciano Kuffel e o psicólogo Fernando Bins apresentam, no dia 16, em Caxias do Sul, o Cócegas no Coração: relações mais afetivas no ambiente escolar. O projeto conta com apresentações de teatro e oficinas práticas para adolescentes e professores da Escola Estadual Profª Ivonne Lúcia Triches dos Reis com foco na comunicação não violenta e temas como autoestima, bullying, acolhimento e aceitação. A programação é exclusiva para a comunidade escolar.