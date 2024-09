Em reunião nesta quarta-feira (11) com o governo do RS e a prefeitura de Cambará do Sul, a Urbia Parques, concessionária dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, reforçou a necessidade de reequilíbrio de contrato de concessão. O descontentamento da empresa com a movimentação turística e o retorno financeiro das operações veio à tona nos últimos dias, a partir do fechamento por tempo indeterminado da tirolesa no Cânion Fortaleza.