Para justificar fechamento, concessionária diz à prefeitura que prejuízo com tirolesa em Cambará do Sul foi de R$ 300 mil

Foram apresentadas à prefeitura de Cambará do Sul, na tarde desta sexta-feira (7), as razões que motivaram o fechamento por tempo indeterminado da tirolesa no Cânion Fortaleza nesta semana. Em reunião solicitada pelo Executivo, a Urbia Cânions Verdes, concessionária dos parques Da Serra Geral e Itaimbezinho, citou a catástrofe climática de maio e as dificuldades de logística como causadoras do baixo movimento e, consequentemente, do fechamento da atração inaugurada em julho do ano passado.