A ponte que liga a comunidade de Caravagio da 6ª Légua a Santa Lúcia do Piaí, na Estrada Municipal Claudino Antônio da Costa, em Caxias do Sul, ruiu nesta quinta-feira. De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), o pilar central que estava comprometido colapsou e curvou o tabuleiro da ponte, que já estava totalmente interditada, causando fissuras também nas cabeceiras.