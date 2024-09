As obras de reparo do muro lateral no Colégio Estadual Imigrante, em Caxias do Sul, serão retomadas na próxima segunda-feira (9). A estrutura, que caiu em fevereiro de 2019 por conta de uma erosão no solo, ocasionou a interdição da quadra de esportes, além de impossibilitar a passagem dos pedestres pela calçada na Rua Professor Jerônimo Ferreira Porto, no bairro Bela Vista.