Decisão sobre pedido de fechamento de cânions de Cambará será tomada em 4 de outubro, diz ICMBio

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) confirma que a Urbia Cânions Verdes ingressou com um pedido de fechamento temporário dos espaços onde estão os cânions de Cambará do Sul. O órgão do governo federal é responsável pela concessão dos parques da Serra Geral e Aparados da Serra, enquanto que a empresa é a concessionária dos parques. A solicitação foi encaminhada a uma câmara arbitral emergencial e pede também a suspensão de investimentos e encargos.