Haja saúde para aguentar as mudanças do tempo na Serra. De acordo com a Climatempo, nos primeiros dias desta semana, os termômetros podem até passar dos 30ºC; já para a segunda metade da semana, a chegada de uma frente fria vai trazer chuva e causar queda na temperatura. Nesta segunda-feira (9), a máxima prevista é de 28ºC para Caxias do Sul.