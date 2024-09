Após interdição da Anac, aeroportos de Canela e Torres podem reabrir na quinta-feira 

Uma reunião entre a Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) definiu nesta terça-feira (17) a reabertura dos aeroportos de Canela e Torres. As duas estruturas tiveram as operações interrompidas após uma determinação publicada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) na última sexta (13) — não havia voos comerciais sendo operados até então, apenas aviação privada. A previsão é de que os aeroportos retomem as atividades na próxima quinta-feira (19).