Alegria e reencontros marcam retorno dos alunos à Escola Apolinário, em Caxias, após nove meses de interdição por problemas na rede elétrica

Após nove meses, os alunos da Escola Estadual Apolinário Alves do Santos, no bairro Sagrada Família, em Caxias do Sul, enfim puderam retornar, nesta terça-feira (10), ao prédio da instituição de ensino. Desde 8 de dezembro do ano passado, os blocos estavam interditados em virtude de problemas na rede elétrica. As atividades letivas e administrativas estavam sendo realizadas na Escola Estadual Evaristo de Antoni, no bairro São José, distante cerca de três quilômetros.